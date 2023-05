Marko wil niet ingrijpen bij duels tussen Verstappen en Perez

Max Verstappen en Sergio Perez zijn momenteel niet alleen elkaars teamgenoot, maar ook elkaars grootste rivaal. De twee Red Bull Racing-coureurs hebben allebei 2 Grands Prix gewonnen en zijn aan elkaar gewaagd. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat de coureurs voorlopig nog vrij kunnen racen.

Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar Perez komt steeds dichterbij. De Mexicaan heeft het gat flink verkleind met zijn zeges in de Sprint en de Grand Prix in Azerbeidzjan. Perez sprak daarna nog maar weer eens zijn ambitie uit om wereldkampioen te worden. Om die titel te pakken moet hij dus eerst wel afrekenen met zijn teamgenoot en regerend wereldkampioen Verstappen.

Niet ingrijpen

Bij Red Bull Racing lijkt men zich geen zorgen te maken. De Oostenrijkse renstal is veruit het beste team van het Formule 1-veld en dat zorgt voor een opperbeste stemming. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer tevreden met de huidige gang van zaken. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports geeft Marko aan dat Red Bull voorlopig nog niet gaat ingrijpen in het onderlinge duel: "Dat zorgt voor nervositeit, maar ook voor sportiviteit. We hebben ze geen enkele boodschap meegegeven, we hebben ze gewoon laten gaan. Als er geen risico is, is het ook niet leuk."

Problemen Verstappen

Marko geeft echter wel aan dat hij Verstappen momenteel als de betere coureur ziet. Volgens de ervaren Oostenrijkse adviseur had Verstappen in Azerbeidzjan gewoon pech: "Hij had op geen enkel moment de juiste balans. In de middelste sector had hij geen kans tegen Checo. Hij verloor de hele tijd drie tiende, vooral in bocht acht. Pas toen aan het einde van de race de instellingen waren aangepast kon hij er weer vol voor gaan en was hij weer happy. Hij kon echter niet meer vechten. Max had pech met de Safety Car en moest dus ploeteren met zijn instellingen. Maar, grote complimenten voor Checo."