Vasseur ziet Red Bull heersen: "We zijn ermee bezig"

Het team van Ferrari leek in Azerbeidzjan Red Bull Racing te kunnen gaan uitdagen. Charles Leclerc was de snelste in de kwalificatie en de Sprint Shootout, maar in de Sprint en de race kwam hij veel snelheid tekort ten opzichte van de Red Bulls. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft aan dat hij weet wat de sterkste punten zijn van Red Bull.

Red Bull Racing is nog steeds oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Afgelopen weekend kwamen Sergio Perez en Max Verstappen als eerste en tweede over de streep. Hiermee pakte de Oostenrijkse renstal hun derde 1-2tje van het seizoen en zijn ze nog steeds de enige winnende renstal in 2023. Ook in Azerbeidzjan waren ze weer veel sneller dan de concurrentie.

DRS

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur had vanzelfsprekend gehoopt op een beter resultaat. Leclerc werd echter voorbij gereden alsof hij stilstond. In gesprek met de internationale media deelt Vasseur wat hem opviel aan Red Bull: "Eén van de sterke punten van Red Bull is het effect dat de DRS teweegbrengt. Dat is echter niet alleen het geval als je het vergelijkt met Ferrari, maar ook met de rest van de teams. We moeten allemaal ontdekken wat ze precies doen en we zijn ermee bezig."

Verbetering

Red Bull was in 2022 ook al ijzersterk in de Formule 1, maar het lijkt erop dat de Oostenrijkse renstal nu een veel grotere voorsprong heeft. Vasseur ziet dat anders: "We hebben het gat al gedeeltelijk verkleind vergeleken met vorig seizoen. Er is wel nog steeds wat ruimte voor verbetering. Daarnaast is Bakoe ook de moeilijkste plek om te verdedigen tegen een auto waar het DRS-effect zo groot is. Bij andere races zal het minder relevant zijn, maar afgelopen weekend was het een bittere pil."