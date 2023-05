Alpine-topman vergelijkt pitstraatincident Ocon met 'Rally Groep B-jaren'

Topman van Alpine Alan Permane zegt dat zijn team met verbazing zat te kijken naar het moment waarop een flinke groep fotografen op de pitstraat stond op het moment dat zijn coureur Esteban Ocon naar binnen kwam gereden. Permane maakt de vergelijking met de jaren waar de Groep B Rallyklasse populair onder de toeschouwers was, en hoopt dat de FIA snel met de noodzakelijke oplossing komt zodat dit soort incidenten niet meer kunnen gebeuren.

Op de startgrid van de Grand Prix van Azerbeidzjan stonden er welgeteld achttien coureurs klaar. Twee mannen, Nico Hulkenberg en Esteban Ocon, startten vanuit de pitstraat. Beide coureurs begonnen de race op de harde band, waarbij hun respectievelijke teams op de komst van een late safety car hoopten.

Deze safety car bleef echter uit, waarbij Ocon in de allerlaatste ronde naar binnen werd gestuurd om verse banden eronder te schroeven. De pitstraat werd op dat moment echter door zo'n dertig fotografen geblokkeerd, die zich alvast klaarmaakten voor het binnenstromen van Parc Fermé door de F1-wagens. Gelukkig wisten alle mensen op tijd voor de Franse coureur aan de kant te gaan, en kon Ocon richting zijn pitbox rijden.

De circuitmanager van Alpine Alan Permane reflecteert op de bizarre situatie in de slotfase van de race in Baku: "Onze hoofdmonteur riep via de intercorm dat er mensen in de pitstraat stonden", begint Permane. "Natuurlijk rijdt Esteban (Ocon) op dat moment maar tachtig kilometer per uur, dus hij kan de auto vrij snel stoppen als dat nodig is. Dus hoewel het best eng was om te zien, weet ik zeker dat hij alles onder controle had en dat niemand ernstig gevaar opliep."

"Maar het leek net op een scene uit de dagen van de Groep B Rallydagen, waar er al mensen op de baan stonden, al wachtend tot de auto's voorbij kwamen. Het grootste probleem zou zijn geweest als er iemand (van de fotografen) niet goed had opgelet. Maar gelukkig reed hij (Ocon) niet snel."

"We hebben dit al vaker gezien. Die mensen willen graag de auto's van dichtbij kunnen fotograferen, maar de pitstraat is nog steeds open en het circuit is live. Dat zal niet moeilijk zijn om op te lossen", sluit Permane af.