Wolff deelt Leclerc-nieuws: "Moet je altijd op de radar hebben"

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Charles Leclerc. In de Italiaanse media werd hij in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Voorlopig lijkt deze transfer nog niet aan de orde te zijn, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent niet dat Leclerc op zijn radar staat.

Leclerc rijdt vooralsnog voor het team van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal is de Monegask regelmatig de snelste coureur. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan kwam hij als derde over de streep en claimde hij de pole position. Door deze prestaties had niemand het meer over de Mercedes-geruchten. Leclerc zou namelijk in beeld zijn om Lewis Hamilton op te volgen als de Brit zijn contract niet gaat verlengen.

Radar

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent de geruchten over een transfer van Leclerc in de nabije toekomst, hij ontkende ook dat er recent gesprekken hebben plaatsgevonden. Wolff ontkent niet dat hij interesse heeft in de diensten van de Monegaskische coureur. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Charles is echt een supergozer. Voor de lange termijn is hij iemand die je altijd op de radar moet hebben. Dat is iets wat wel duidelijk is, maar deze interesse geldt niet voor de korte of middellange termijn."

Gesprek

Wolff is van mening dat er weinig twijfel bestaat over de rijvaardigheden van Leclerc. De Monegask is volgens Wolff niet op bezoek geweest voor een gesprek: "De laatste keer dat ik hem sprak was toen ik hem in Melbourne vroeg waar de gate was omdat we allebei het vliegtuig moesten halen. Verder is er geen ander contact geweest. Hij is volgens mij voor de volle honderd procent toegewijd aan Ferrari. Op diezelfde wijze zijn wij toegewijd om tot een overeenkomst met Lewis te komen."