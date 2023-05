Alonso wilde Leclerc pakken: "Ze hebben geluk gehad"

Fernando Alonso eindigde gisteren voor het eerst dit seizoen niet op het podium. De Spanjaard kwam in Bakoe als vierde over de streep, vlak achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Alonso baalde niet van zijn resultaat, wel gaf de Aston Martin-coureur aan dat Ferrari geluk heeft gehad in de race.

Alonso reed een zeer sterke Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Spaanse coureur maakte vrijwel geen fouten en wist met goed teamwork de Mercedessen te verslaan. Hij wilde tevens de jacht openen op de Ferrari van Charles Leclerc, maar hij kwam net te kort om de aanval in te zetten. In de slotfase kwam hij nog heel erg dichtbij, maar was Leclerc net een tikkeltje te snel.

Banden

Alonso was na afloop van de race best tevreden met zijn resultaat. Dat nam niet weg dat hij graag op het podium had willen staan. In gesprek met Sky Sports spreekt Alonso zich uit: "Ferrari heeft geluk gehad dat de harde band minder snel dan verwacht sleten. We zijn tijdens de Safety Car naar de hards gewisseld en daarna was het nog 38 rondes tot het einde. De band hield zich best goed, geholpen door het feit dat er aan het einde van de race wolken kwamen waardoor de baantemperatuur daalde."

Geluk

Alonso had graag de aanval geopend op de Ferrari van Leclerc. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen deelt dan ook een waarschuwing uit naar Ferrari: "Tijdens de eerste stint met de mediums had Ferrari zeer veel last van een enorm hoge bandenslijtage. Als dit een normale, warme wedstrijd was geweest, dan hadden ze er misschien nog meer mee geworsteld. Vandaag hebben ze dus geluk gehad. In Miami wordt het weer een ander verhaal."