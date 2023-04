Perez gelooft in titel: "Ik zou het kampioenschap moeten leiden"

Sergio Perez won vandaag in Azerbeidzjan zijn tweede Grand Prix van het jaar. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur versloeg zijn teamgenoot Max Verstappen en was na afloop zeer blij met zijn resultaat. Perez wil voor de wereldtitel gaan en is van mening dat hij het WK hoort te leiden.

Perez schreef eerder ook al de Saoedische Grand Prix op zijn naam en was dit weekend zeer succesvol in Bakoe. Hij won op de zaterdag immers ook al de Sprint. Vandaag won Perez de Grand Prix mede door de Safety Car, zijn teammaat Verstappen kon hiervan niet profiteren aangezien hij net was gestopt.

Het verschil tussen Verstappen en Perez is momenteel nog maar zes puntjes. Perez is extreem gemotiveerd en jaagt op de leiding in het wereldkampioenschap. In gesprek met Sky Sports draait hij daar niet omheen: "Ik heb drie kinderen en ik zou niet de wereld rondreizen als ik niet in een wereldtitel zou geloven. Ik werk hard aan dat doel. Je kan wel praten, maar je moet leveren op de baan. Ik denk dat we het kampioenschap zouden moeten leiden, maar we hadden problemen in de Australische kwalificatie. Ik denk zeker dat we het dit jaar goed kunnen doen."