Vasseur opgelucht na podiumplek: "Je moet kijken naar de positieve dingen"

Na een drietal Grands Prix vol met problemen, kon het team van Ferrari in Azerbeidzjan eindelijk juichen. De Italiaanse renstal zag Charles Leclerc schitteren en zijn derde plaats gaf het team dan ook een goed gevoel. Teambaas Frédéric Vasseur was na afloop dan ook een tevreden man.

Charles Leclerc had voorafgaand de Azerbeidzjaanse Grand Prix nog maar één puntenfinish op zijn naam staan. In de straten van Bakoe pakte hij echter de pole, was hij de snelste in de nieuwe Sprint Shootout, pakte hij een podiumplek in de Sprint en werd hij derde in de race. De Monegask was dan ook opgelucht en de vijfde plek van zijn teammaat Carlos Sainz gaf het team nog meer lucht.

Ferrari was overduidelijk het tweede team in Bakoe. Red Bull Racing was veel sneller, maar de podiumplaats van Leclerc maakte veel goed. Teambaas Frédéric Vasseur sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Over het algemeen was dit een goed weekend, met de pole en het podium van vandaag. De motivatie van het team is altijd belangrijk en je moet naar de positieve dingen kijken. Ik denk dat de pace over één rondje heel goed was en nu moeten de longruns nog verbeteren."