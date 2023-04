Bizar: Ocon kan fotografen net op tijd ontwijken in pitlane

De laatste ronde van de Azerbeidzjaanse Grand Prix werd ontsierd door een bizar moment bij de pitstop van Esteban Ocon. De Fransman kwam op dat moment naar binnen voor zijn verplichte pitstop, maar vond op zijn pad een grote groep mensen. Het ging allemaal maar net goed.

Ocon en zijn team Alpine hadden de dappere keuze gemaakt om zo lang mogelijk te wachten met een pitstop. Men hoopte op een Safety Car, maar deze kwam niet in de slotfase. Op het moment dat Ocon naar binnen kwam, stond iedereen al klaar voor de huldiging van de top drie. Fotografen en ander personeel stonden al middenin de fastlane. Op beelden is te zien dat ze net op tijd weg konden springen. De organisatie zal zich er vermoedelijk voor moeten verantwoorden en de FIA gaat onderzoek doen.

