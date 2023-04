Verstappen heeft vrede met tweede plek: "Had pech met de Safety Car"

Max Verstappen kwam vandaag in Bakoe over de streep op de positie waarop hij de Grand Prix startte: P2. Verstappen greep al snel de leiding, maar had daarna botte pech met de Safety Car. Hij joeg nog op zijn teamgenoot Sergio Perez, maar hij kwam er niet meer langs. Na afloop kon hij hiermee leven.

Verstappen werd gezien als de grote favoriet voor de zege in Azerbeidzjan. De Nederlandse regerend wereldkampioen wilde sportieve revanche nemen na een frustrerende sprint, maar dat lukte dus niet helemaal. Verstappen hield het hoofd koel in de race en leek zich al vrij snel te beseffen dat een tweede plaats het maximaal haalbare resultaat.

Pech

Verstappen feliciteerde zijn teamgenoot na de race op hartelijke wijze. De Nederlandse Red Bull-coureur was blij voor Perez en sprak na afloop met interviewer van dienst Damon Hill: "Ik denk dat ik met de Safety Car een beetje pech had. Ik moest daarna hard pushen om in de DRS te kunnen blijven. Daarna begonnen de banden te warm te worden. Ik had het daarna ook nog moeilijk met de balans van de auto."

Leren

Pas in de slotfase van de Grand Prix ging alles weer een beetje naar wens bij Verstappen. De Nederlandse coureur wist op dat moment wat het maximaal haalbare resultaat voor hem was. Hij nam dan ook geen verdere risico's en legde de situatie uit aan Hill: "Toen ik alles weer aan de praat had gekregen voelde de auto in de laatste tien rondjes weer goed aan. Dat was wel te laat, maar ik heb veel geleerd tijdens deze race. Dit is ook een goed resultaat voor het team."