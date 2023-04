Verstappen sluit Russell-hoofdstuk: "Focussen op vandaag"

Max Verstappen start de Azerbeidzjaanse Grand Prix vanmiddag vanaf de tweede plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wil vandaag zijn derde zege van het seizoen pakken, maar hij rekent zich nog lang niet rijk. Hij wil dan ook niet meer terugkijken op de hectische sprintdag van gisteren.

Verstappen was na afloop van de Sprint woedend op Mercedes-coureur George Russell. De Britse coureur had Verstappen geraakt in een fel duel, hierdoor raakte de wagen van Verstappen beschadigd aan de vloer en de sidepod. Tijdens de Build-up gaf Verstappen aan dat alles weer in orde is: "We mogen deze onderdelen gewoon vervangen. We kunnen vandaag dus gewoon een sterke race rijden."

Russell

Verstappen heeft het hoofdstuk Russell dan ook afgesloten voor dit weekend. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft er geen zin in om zich er te druk over te maken. Tijdens de Build-up gaf Verstappen aan dat hij niet meer met Russell heeft gesproken: "Nee, dat is onnodig. We moeten ons focussen op wat we vandaag kunnen doen en we moeten proberen zoveel mogelijk punten te scoren."

Kansen

Verstappen opent vandaag de jacht op polesitter Charles Leclerc. In principe hoeft hij immers alleen de Monegask voorbij te steken om voor de zege te gaan. Verstappen rekent zich echter nog niet rijk: "In tegenstelling tot de Sprint van gisteren is het vandaag een heel erg lange race. Ik denkt dat er wel een aantal kansen liggen voor ons. Maar er kunnen hier ook een heleboel dingen gaan gebeuren."