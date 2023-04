Wat viel op tijdens de Sprint-zaterdag in Azerbeidzjan?

Vandaag hadden de heren coureurs het druk in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. In de ochtend moesten de coureurs direct presteren tijdens de allereerste Sprint Shootout, in de middag werd de hectische Sprint verreden. Er gebeurde veel opvallends en GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rijtje.

Het team van Alpine wil de zaterdag in Azerbeidzjan hoogstwaarschijnlijk zo snel mogelijk vergeten. Er ging zeer veel mis bij de Franse renstal: Pierre Gasly moest zijn Shootout afbreken wegens problemen, Esteban Ocon kreeg een nieuwe set-up en startte vandaag (en morgen ook) vanuit de pitlane en tot overmaat van ramp mislukte Ocons strategie ook nog eens. Ocon wisselde tijdens de Safety Car-fase in de Sprint naar de softs, maar deze banden leken net marshmallows. Al voor het einde van de Sprint moest hij zijn rubbers wisselen en werd hij laatste.

Perez

Sergio Perez stak in de afgelopen maanden niet onder stoelen of banken dat hij dit jaar een gooi naar de wereldtitel wil gaan doen. De Mexicaan won vandaag de Sprint en dat deed hij eigenlijk op een zeer machtige manier. Na de herstart greep hij Charles Leclerc en kwam hij er zeer simpel voorbij. Leclerc kwam daarna amper in het spel voor en Perez reed haast foutloos naar de sprintzege. Perez start morgen als derde in de Grand Prix, maar deze zege van vandaag geeft hem waarschijnlijk heel veel zelfvertrouwen.

Sprintregels

Het eerste weekend van het nieuwe sprintformat zorgde voor wat men had beloofd: veel spektakel. De Sprint Shootout en de Sprint waren zeer zeker spannend en er was actie genoeg. Het lijkt er echter op dat het sportieve aspect minder aandacht heeft gekregen. De FIA heeft een knullige fout gemaakt met de bandenregels voor de Shootout waardoor Lando Norris niet kon deelnemen aan SQ3, Alpine besloot de parc ferme-regels te breken waardoor Esteban Ocon twee (!) keer uit de pits moet starten en Logan Sargeant kon door een crash in de Shootout niet eens deelnemen aan de Sprint. Het format zorgde zeker voor spektakel, maar alle drie deze incidenten kon men gewoon voorkomen.