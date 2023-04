Marko deelt gevolgen Russell-duel: "Max kon ze niet bijhouden"

Max Verstappen beleefde een frustrerende middag in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur raakte de Mercedes van George Russell in de eerste ronde van de Sprint. Verstappen was woedend op Russell en volgens Helmut Marko had de crash gevolgen voor Verstappens pace.

De wagen van Verstappen raakte beschadigd bij de touche met Russell in de eerste ronde van de Sprint. Tijdens de Safety Car-periode werd al duidelijk dat de vloer van de Red Bull schade had. Na afloop van de Sprint wees Verstappen naar een flink gat in de zijkant van zijn wagen. Hij liet dat na afloop ook nog eens aan Russell weten.

Akkefietje

Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt wel waarom zijn coureur zo boos was tijdens en na afloop van de Sprint. De Oostenrijker geeft in gesprek met zijn landgenoten van ORF aan dat de gevolgen merkbaar waren: "Max had dat akkefietje met George, hij reed echt met zijn ellebogen. Ik zag dat de wagen beschadigd was en daardoor kon Max het tempo van de auto's voor hem niet meer bijhouden."

Foto's

Marko geeft aan dat Red Bull zich in eerste instantie afvroeg wat er aan de hand was met de wagen van Verstappen. De Oostenrijker deelt dit met ORF: "Onze mensen zagen eerst helemaal geen schade. De foto's laten ons echter duidelijk zien dat er zeker schade was. De banden werden daardoor duidelijk warmer dan bij Checo het geval was. Hij geeft ook aan dat de auto qua wegligging een tik heeft gehad. In de rondetijden kon je zien dat de banden werden overbelast als hij pushte."