Wolff sneert naar Verstappen: "Hij weet dat echt wel"

Het team van Mercedes speelde vandaag een hoofdrol in de Sprint in Azerbeidzjan. De Duitse renstal zag hoe hun coureur George Russell een verhit duel uitvocht met Max Verstappen. De wagen van Verstappen raakte beschadigd bij het duel en dat zorgde voor frustratie. Toto Wolff begrijpt daar helemaal niets van.

Verstappen en Russell vochten in de eerste ronde van de Sprint voor de derde plaats. Russell raakte de Red Bull en daarbij raakte de wagen van Verstappen beschadigd. De Nederlander was boos, ook na de Sprint, en Russell was van mening dat er niet zoveel aan de hand was. Ook bij Mercedes vond men dat er niet zoveel gaande was.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was van mening dat de frustratie van Verstappen een beetje overdreven was. De Oostenrijker is van mening dat er niet zoveel aan de hand was. In gesprek met zijn landgenoten van ORF spreekt Wolff zich uit: "Max zat aan de buitenkant, dus dan let je wel op. Hij weet dat echt wel. Die twee kennen elkaar al zeker vijftien jaar, ze hebben samen in de karts gereden en ze kennen elkaar goed. Als je aan de buitenkant rijdt, dan is er een kans dat je een duw krijgt. Dat gebeurde dan ook."