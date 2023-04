Frustratie bij Verstappen: "Blijkbaar vindt Mercedes het lastig om geen Red Bull te raken"

Max Verstappen was na afloop van de Azerbeidzjaanse Sprint niet blij met George Russell. De twee raakten elkaar in de Sprint waardoor de Red Bull van Verstappen de nodige schade had. Verstappen was niet blij en liet zijn frustratie spreken, ook ver na de Sprint was hij nog kwaad.

Door de touche met Russell liep de wagen van Verstappen de nodige schade op. Al snel in de Sprint werd duidelijk dat de vloer beschadigd was en dat de balans daardoor werd verstoord. Na afloop van de Sprint werd ook nog duidelijk dat er een groot gat zat in de sidepod van Verstappen. Hij liet dat ook nog eventjes aan Russell merken.

Na afloop was het duidelijk dat Verstappen niet zo blij was met Russell en met Mercedes. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "Blijkbaar is het voor Mercedes moeilijk om geen Red Bull-auto te raken. Het was vreemd met de balans. Ik had verwacht dat de balans zou veranderen, maar de auto sprong zo'n beetje alle kanten op. Ik had ook wat vibraties en ik gleed op een paar onverwachte plekken. Tegelijkertijd probeer je het gat naar de tweede plek te dichten en kom je in vuile lucht. Het was niet ideaal, maar we kijken nu naar morgen."