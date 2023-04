Leclerc gaat voor de zege: "Maar Red Bull is wel sneller"

Charles Leclerc startte de Sprint van vandaag op de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur oogde zeer sterk en ging dan ook met het nodige zelfvertrouwen de Sprint in. Hij kwam als tweede over de streep, Sergio Perez was overduidelijk sneller. Leclerc toonde zich realistisch.

Leclerc behield bij de start van de Sprint de leidende positie. De Monegaskische coureur kon de Red Bulls en de Mercedes van George Russell simpel achter zich houden. Al snel werd duidelijk dat de racepace van Perez veel beter was dan die van Leclerc. De Monegask werd vlak na de herstart voorbij gestoken door Perez en hij moest daarna genoegen nemen met de tweede plek.

Na afloop van de Sprint was Leclerc redelijk realistisch. Vanzelfsprekend had hij liever gewonnen, maar hij weet wat de mogelijkheden zijn van zijn auto. In gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff sprak hij zich uit: "We zijn niet waar we willen zijn. Als winnen niet mogelijk is, dan willen we zo goed mogelijk gaan scoren. Vandaag zat er niet meer in. Ik ben dan ook blij met de tweede plaats. We gaan morgen jagen op de zege, maar Red Bull is wel sneller."