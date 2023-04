Perez blij met sprintzege: "Doel is om zoveel mogelijk punten te pakken"

Sergio Perez schreef vandaag de Sprint in Azerbeidzjan op zijn naam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam goed weg bij de start en verschalkte vlak na de herstart Charles Leclerc. De sprintzege kwam daarna op geen enkel moment in gevaar voor Perez die vanzelfsprekend zeer blij was met zijn resultaat.

Perez doet met deze zege goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. De Red Bull-coureur loopt hierdoor namelijk een beetje in op zijn teamgenoot en wereldkampioenschapsleider Max Verstappen. Verstappen kwam op zijn beurt als derde over de lijn en hield de spreekwoordelijke schade dus enigszins beperkt. Perez was vooral tevreden met zijn resultaat.

Punten

De Mexicaan startte de Sprint vanaf de tweede plaats en moest bij de start Leclerc voor zich dulden. Door een vroege Safety Car kon hij daarna de aanval openen op de Ferrari. Na afloop verscheen de tevreden Perez voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Het was goed. Er wordt veel druk op ons coureurs en op onze engineers en monteurs gelegd. Het is ons grote doel om dit weekend zoveel mogelijk punten te pakken."

Grand Prix

Perez verwacht dat de Grand Prix van morgen een compleet ander verhaal gaat worden vergeleken met de Sprint van vandaag. De Mexicaanse coureur is daar zeer eerlijk over: "Morgen rijden we met andere fuel loads en zullen de baanomstandigheden ook heel erg anders zijn. De derde startplaats is voor de race van morgen niet ideaal, maar ik ga morgen alles geven om de race te kunnen winnen."