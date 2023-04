Leclerc haalt opgelucht adem: "Was nogal tricky met de softs"

Charles Leclerc start de Sprint van vanmiddag vanaf de eerste plaats. De Monegaskische Ferrari-coureur was in de allereerste Sprint Shootout de snelste coureur. Het ging echter niet volledig naar wens bij Leclerc, in de laatste minuten parkeerde hij zijn Ferrari in de muur. Hij was opgelucht dat hij alsnog de snelste was.

Leclerc is vooralsnog bezig met een uitmuntend weekend in Azerbeidzjan. De Ferrari-coureur greep gisteren al de pole position en was vandaag wederom snel. In de laatste run van het derde kwalificatiegedeelte van de Shootout ging hij de mist in en parkeerde hij zijn bolide in de muur. De coureurs achter hem konden zich niet verbeteren, de coureurs voor hem waren tevens niet snel genoeg.

Tricky

Na afloop van de Sprint Shootout was Leclerc de enige van de top drie die zich bij de microfoon van de organisatie moest melden. De Monegask reflecteerde op zijn sessie bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "Het was best wel tricky met de softs in Q3. Sinds gisteren hebben we niet meer op deze compounds kunnen rijden. De omstandigheden zijn vandaag anders dan gisteren, dus de banden gedragen zich ook anders. De achterbanden raakten oververhit in de tweede run."

Crash

In die tweede run ging Leclerc dus de mist in. Hij parkeerde zijn wagen voorwaarts in de muur en beschadigde uiteindelijk alleen zijn voorvleugel. Desalniettemin baalde Leclerc van het moment waarbij hij schade reed: "Ik was aan het pushen in dat tweede rondje want ik was langzamer dan in mijn meerdere ronde. Ik verloor de auto uiteindelijk in de vijfde bocht. Het heeft uiteindelijk geen gevolgen voor mijn kwalificatie, ik weet niet hoe dat zat voor Carlos. Het is jammer als hij zich wel aan het verbeteren was."