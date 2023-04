Yuki leeft mee met De Vries: ''Het is jammer hoe het voor hem eindigde''

De vrijdagmorgen in Azerbeidzjan zag het niet echt rooskleurig uit voor Yuki Tsunoda na zijn crash in de muur tijdens VT1. De AlphaTauri-coureur herpakte zich direct in de kwalificatie omdanks weinig oefentijd en zette zijn AT04 op de achtste positie.

Tsunoda kon niks anders dan lof uiten aan zijn eigen renstal. "Allereerst heeft het hele team geweldig werk geleverd. Onze zwakte was lineaire snelheid en iedereen in Bicester heeft hard gewerkt om upgrades te brengen om ons competatiever te maken, dus ik ben tevreden met het resultaat en enthousiast over de toekomst."

Zijn teamgenoot Nyck de Vries bewandelde de omgekeerde weg en knalde zichzelf letterlijk uit de competitie en moet achteraan starten. Tsunoda stak de Nederlander een hart onder de riem.

"Het is jammer hoe de kwalificatie voor Nyck eindigde, want hij zag er sterk uit tijdens VT1, maar ik ben blij dat hij in orde is. Als ik naar mijn kwalificatie kijk, ben ik blij dat ik de prestaties van de auto heb kunnen maximaliseren en opgelucht ben met mijn eerste P8 van het jaar."



Voor de Grand Prix in Bakoe bracht AlphaTauri updates mee om snelheid te vinden. Volgens de 22-jarige coureur is dat aardig gelukt vooralsnog. "Het is een stap in de goede richting en punten kunnen dit weekend mogelijk zijn, dus we zullen blijven werken om nog meer prestaties te vinden, zodat we punten kunnen pakken tijdens de sprintrace van morgen en de race op zondag."