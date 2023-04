Alonso kampte met DRS-problemen: "Het is nog maar vrijdag"

Fernando Alonso kende een lastige vrijdag in Azerbeidzjan. De Spaanse Aston Martin-coureur hoopte op een sterke kwalificatie, maar hij werd gedwarsboomd door een probleem met zijn DRS. Hierdoor kwam hij niet verder dan de zesde tijd en er had volgens hemzelf meer in gezeten.

Alonso kent een zeer sterke start van het seizoen. In Azerbeidzjan verliep de eerste dag van het weekend echter nog niet volledig naar wens. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen worstelde de gehele dag met problemen met zijn DRS-systeem. Dit zorgde ervoor dat hij de nodige tijd verloor. Opvallend genoeg kampte ook zijn teamgenoot Lance Stroll met DRS-problemen.

De problemen zorgden de gehele vrijdag voor problemen bij Alonso en Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen maakt zich er echter niet al te druk over in gesprek met de internationale media in Azerbeidzjan: "We hadden een paar problemen in de eerste vrije training en in de kwalificatie kostten de problemen met de DRS ons een paar tienden. Maar goed, het is nog maar vrijdag dus we hebben nog een lang weekend te gaan. We hebben morgen nog een kwalificatie, een race en dan zondag nog een race. Er liggen dus nog genoeg kansen."