Verstappen duidelijk over toekomst: "Waarom zou ik?"

Max Verstappen is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander schittert nog altijd bij Red Bull Racing, maar er gaan al geruime tijd geruchten rond over een transfer. Verstappen lijkt daar echter geen zin in te hebben, en hij stelt dat hij niet de neiging heeft om ergens anders iets op te bouwen.

De onrust binnen Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een overstap. Volgens meerdere geruchten zou Verstappen zelfs in gesprek zijn met het team van Mercedes. Enkele weken geleden werd bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull, en dat zorgde voor nieuwe geruchten. Volgens sommigen is Newey het eerste dominosteentje dat omvalt bij Red Bull.

Snelste auto

Verstappen stelt dat het niet leuk is om Newey te zien vertrekken, maar hij wil niets zeggen over zijn eigen toekomst. In gesprek met Sky Sports zwijgt hij daarover: "Uiteindelijk zijn dit lastige beslissingen om te nemen, want ik ben heel erg blij met waar ik nu rijd en ik zit wel gewoon in de snelste auto van het veld. Ik heb altijd tegen het team gezegd dat ik dat wilde en nu heb ik het eindelijk, wetende dat dat volgend jaar ook nog kan."

Nieuw team

Verstappen lijkt zich dus nog steeds op zijn plek te voelen bij Red Bull. De Nederlandse regerend wereldkampioen geniet met volle teugen van zijn successen. Hij voelt in ieder geval niet de drang op iets nieuws op te bouwen bij een ander team: "Ik voel niet echt de neiging om ergens iets nieuws op te gaan bouwen, want waarom zou ik aan zoiets beginnen als ik nu al in de best mogelijke positie zit? Ik denk dat we dit nog wel eventjes kunnen voortzetten, dus waarom zou ik?"