Sainz zoekt naar antwoorden: "Ik moest van ver komen"

Het team van Ferrari kende een sterke kwalificatie in Azerbeidzjan. De Italiaanse renstal herpakte zich na een tegenvallende seizoenstart en men juichte voor de pole van Charles Leclerc. Carlos Sainz reed de vierde tijd en was na afloop niet geheel tevreden met zijn dag in Bakoe.

Sainz wilde in Azerbeidzjan sportieve wraak nemen na zijn tijdstraf in Australië. De Spaanse coureur kon in de gehele kwalificatie niet meekomen met de snelheid van zijn Monegaskische Ferrari-teamgenoot. Aan het einde van de kwalificatie was het verschil tussen de twee 0,813 seconden en daar was Sainz vanzelfsprekend niet geheel tevreden mee.

Lastige dag

Na afloop van de derde kwalificatiesessie meldde een balende Sainz zich bij de internationale media. In gesprek met het Britse Sky Sports reflecteerde hij op zijn dag: "Het was een lastige dag vandaag. De eerste plaats was niet mogelijk met het gevoel dat ik had met de pace van de auto. Ik had het moeilijk waardoor ik in Q3 al een setje verse banden tekort kwam op de rest. Ik moest van ver komen en het was dan ook geen goede dag voor mij."

Australië

Sainz is wel blij voor zijn teamgenoot Leclerc. De Spaanse coureur realiseert zich dat de regels van het sprintformat hem nu tot last kunnen zijn: "Het parc ferme is nu ingegaan dus het wordt nu best wel lastig om iets te kunnen veranderen. Ik moet vooral bij mijzelf op zoek gaan naar iets extra's. Het wordt lastig, maar ik begrijp wel waarom de auto het hier zo enorm goed doet. Vergeleken met Australië is dit gewoon dezelfde auto en dezelfde set-up. Op een of andere manier voelt de auto nu anders aan."