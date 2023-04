Leclerc had pole niet zien aankomen: "Mooie verrassing"

Charles Leclerc heeft vandaag vriend en vijand verrast met de pole position. De Ferrari oogde al snel in de eerste vrije training in Azerbeidzjan en bewees die snelheid in de kwalificatie van zojuist. Leclerc was zeer blij met zijn prestatie en had de pole position zelf ook niet zien aankomen.

Leclerc begon snel aan de kwalificatie en leek dan ook een outsider te worden voor een goed resultaat in Bakoe. De Monegask was in de eerste run in Q3 even snel als Max Verstappen waardoor de fans werden beloond op een sterk kwalificatieduel. Uiteindelijk trok Leclerc in de tweede run aan het langste eind en greep hij zijn eerste pole van het jaar.

Verrassing

Leclerc sprong na afloop in de armen van zijn monteurs en de opluchting was zichtbaar bij de werknemers van de Italiaanse renstal. De Monegask sprak zich na afloop uit bij interviewer van dienst Mark Webber: "Ik ben zeker verrast. We benaderde dit weekend met de gedachte dat het mooi zou zijn als we sneller zouden zijn dan Aston Martin en Mercedes in de kwalificatie. Het is een mooie verrassing, maar we moeten niet vergeten dat Red Bull sneller zal zijn in de race."

Lastig

Leclerc start zondag in de Grand Prix van de best mogelijke startplek en dat zorgt ervoor dat hij mag hopen op een enigszins verrassende zege. De Monegask tempert die verwachtingen echter: "Het gaat lastig worden om de leiding vast te houden, maar ik ben wel heel erg blij met mijn rondje. Het gevoel met de auto was van begin tot eind heel erg goed. Morgen wordt een uitdaging want we hebben nog niet gereden met de mediums, maar de pace ziet er goed uit."