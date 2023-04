Mercedes wisselt veel motoronderdelen, geen gridstraffen

Veel teams hebben voor het sprintweekend in Azerbeidzjan flink ingegrepen op motorisch gebied. Tijdens de eerste vrije training maakte de FIA namelijk bekend welke coureurs de beschikking hebben gekregen over nieuwe motorcomponenten. Uit deze documenten blijkt dat zeer veel coureurs nieuwe krachtbronnen hebben gekregen, geen van hen krijgt hierdoor een gridstraf.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat vooral teams met krachtbronnen van Mercedes en Ferrari veel nieuwe onderdelen hebben geïnstalleerd. De beide Mercedessen hebben vooral veel nieuwe PU-onderdelen gekregen. George Russell en Lewis Hamilton hebben allebei een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en exhaust system ontvangen. Ook bij de klantenteams van Aston Martin en Williams zijn deze onderdelen gewisseld.

Ook bij Ferrari worden er meerdere onderdelen aan de Power Unit vervangen. De Italiaanse renstal wisselt echter niet alle componenten op de beide wagens. Bij het klantenteam van Haas zijn er ook veel onderdelen vervangen. Bij Red Bull Racing krijgen Max Verstappen en Sergio Perez de beschikking over een nieuwe exhaust system.

