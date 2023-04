Verstappen legt uitspraken uit: "Is het ook een goed leven?"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er werd een nieuw format geïntroduceerd in de vorm van de sprint en de kalender wordt steeds langer en voller. Max Verstappen is geen fan van de veranderingen en hij zei eerder al dat hij er dan misschien maar mee moet stoppen. In Bakoe kwam hij terug op die woorden.

Verstappen is overduidelijk geen fan van bijvoorbeeld de sprints en van de groeiende kalender. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij liet weten dat hij eraan denkt om te stoppen met de Formule 1 als de veranderingen aan de sport te groot worden. Het zorgde voor de nodige opschudding en discussies.

Goed leven

Dit weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma en Verstappen komt dan ook terug op zijn eerdere uitspraken. In gesprek met de internationale media geeft hij tekst en uitleg: "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Als we blijven uitbreiden en het weekend zo lang houden, dan ga je jezelf afvragen of dit het nog wel waard is. Ik houd van racen en van winnen. Qua salaris is het heel goed, maar is het ook een goed leven? Soms kom je op een punt waar je iets anders wil gaan doen. Ik heb een contract tot en met 2028 en dat gaan we er opnieuw naar kijken."

Motivatie

Verstappen zal in 2028 kijken hoe gemotiveerd hij nog is. De Red Bull Racing-coureur begrijpt de kritiek op zijn mening, maar zijn motivatie gaat echt de doorslag geven: "Op een bepaald moment wordt het te veel en dan is het tijd voor verandering. Je moet wel altijd naar jezelf kijken en met jezelf praten. Ben je nog wel gemotiveerd? Houd je nog van wat je doet? Momenteel is dat zeker het geval. Er gaat echter een punt komen waarop andere dingen wil gaan doen."