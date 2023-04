FIA keurt wagen Verstappen goed na extra inspectie

Max Verstappen schreef begin deze maand de Australische Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur breidde daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. In Bakoe werd bekend dat de FIA na afloop van de Australische Grand Prix de wagen van Verstappen heeft onderworpen aan een extra inspectie.

De FIA voert elk weekend een extra inspectie uit op een willekeurig gekozen auto uit de top tien. In Australië viel de keuze dus op de Red Bull van Verstappen, zo blijkt uit de FIA-documenten die in Bakoe zijn vrijgegeven. Uit het document blijkt dat gedeeltes van de voorwielophanging en achterwielophanging zijn gecontroleerd. Volgens de FIA voldeden alle onderdelen aan de regels en is de wagen van Verstappen dus volledig legaal verklaard.