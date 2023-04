Wolff verwacht veel van sprint: "Interessante uitdaging voor ons"

Het team van Mercedes heeft een wisselvallige seizoenstart achter de rug. Na twee tegenvallende races, kwam men in Australië weer goed voor de dag. In Azerbeidzjan wil men deze goede prestaties een vervolg geven. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht daarnaast ook veel van het nieuwe sprintformat.

Mercedes wilde dit jaar de degens kruisen met Red Bull Racing, maar vooralsnog is het gat te groot. De Duitse renstal heeft in de afgelopen weken hard doorgewerkt en hoopt dit weekend daarvan het resultaat te kunnen zien. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton zullen gaan jagen op een goed resultaat. De sprint kan ervoor zorgen dat ze een flinke hoeveelheid WK-punten mee naar huis nemen.

Sprintweekend

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat de Azerbeidzjaanse Grand Prix voor verrassingen kan zorgen. De Oostenrijker heeft dan ook veel vertrouwen in een goede afloop. In de preview van Mercedes spreekt Wolff zich uit: "De races in Bakoe zijn altijd dramatisch en zitten vol met entertainment. Het is een uitdagende baan en de muren staan dicht op het asfalt, er is dan ook geen ruimte voor fouten. We hebben ook nog eens ons eerste sprintweekend van het seizoen met een aangepast format."

Spanning

Het nieuwe sprintformat moet zorgen voor nog meer spektakel en zorgt ervoor dat de sprints los komen te staan van de Grand Prix. Wolff kijkt hier dan ook naar uit: "Het is een interessante uitdaging voor ons. We hebben slechts één vrije training om ons voor te bereiden op twee kwalificaties en races. Hopelijk zorgt dit voor meer actie en spanning waarvan onze fans kunnen genieten."