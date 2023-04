Steiner vol lof over nieuw F1-fornat: "Ik denk het geweldig is voor de sport"

Haas F1 wil in Bakoe opnieuw punten scoren. Na een succesvolle campagne in Melbourne. Teambaas Guenther Steiner blikte terug op deze heugelijke zondag en vertelt over wat in de tussentijd is gebeurd.

Tijdens de Grand Prix van Australië zorgde Nico Hulkenberg voor de eerste punten voor het Haas F1-team en profiteerde van de twee late rode-vlag-situaties. Voor Steiner een opluchting dat de Amerikaanse renstal van de nulscore af is.

"Het was een van die momenten waarop je dacht dat hij punten kon maken en het ook kon doen, en hopelijk nog veel meer. Dan begint meteen de frustratie over wat er had kunnen zijn als er een andere beslissing van de Race Director was geweest."

"Uiteindelijk zijn we blij met de zevende plaats en de zes punten die we hebben gescoord, brengen ons weer verder in het constructeurskampioenschap. "Al met al een heel goed raceweekend voor ons in Australië.”

Na de race Down Under was er een ongewone periode van raceloze wweekenden. Steiner vertelt wat Haas F1 allemaal heeft uitgespookt.

"Met de onbedoelde pauze hebben we geprobeerd er het beste van te maken. Ten eerste zei ik tegen de mensen dat ze wat rust moesten nemen en zich moesten voorbereiden op een zwaar seizoen voor ons, want het echte seizoen begint nu met de double-header en daarna de triple-header."

"Het ontwerpteam werkt aan de laatste kleine stukjes voor upgrades die we in de volgende races brengen, te beginnen in Miami. We hebben ook een paar dingen geregeld, zoals het raceteam dat twee dagen naar een teambindingsevenement gaat in Wales."

De laatste keer dat Haas F1 in Bakoe punten scoorde was zes jaar geleden. Of een toptienklassering mogelijk is, durft Steiner niet meteen te zeggen.

"Ik laat me verrassen als we in de eerste training gaan en zien wat we kunnen doen, maar dit jaar zou het mogelijk kunnen zijn dat onze auto in elke race punten scoort. Dat is sowieso het doel, dus laten we hopen dat na 2017 2023 het jaar is dat we punten scoren in Bakoe."

In Azerbeidzjan is de eerste sprintrace van totaal zes. De indeling van het weekend is aangepast met een speciale kwalificatie voor de verkorte wedstrijd. Steiner is tevreden met de veranderingen die de FIA en Formule 1 hebben doorgevoerd.

"Ik geef absoluut de voorkeur aan de nieuwe indeling want de training op zaterdagochtend is vrij zinloos omdat je niets aan de auto kon veranderen, je ging gewoon naar buiten, reed ronden en probeerde de banden te begrijpen - ik denk niet dat dat erg interessant is. voor de fans."

"Een tweede kwalificatie is een stuk beter voor de fans en ook voor ons omdat het je spanning geeft. We hebben dit weekend veel dingen te doen, twee kwalificatiesessies en twee races, en ik denk dat dat geweldig is voor de sport", sloot Steiner enthousiast af."