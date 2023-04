Magnussen: Nieuw sprintraceweekend nodigt uit tot nemen van 'meer risico'

Haas-coureur Kevin Magnussen zegt dat het nieuwe sprintraceweekend, dat aankomend weekend in gebruik genomen gaat worden, voor een beter spektakel zal gaan zorgen. Volgens de Deense coureur kunnen de F1-rijders nu meer risico's nemen, aangezien bijvoorbeeld een DNF in de sprintrace geen gevolg heeft voor de startpositie voor de hoofdrace.

Het nieuwe sprintraceweekend kreeg eerder deze week het groenlichtsignaal van de Formule 1. Het concept houdt in dat er tijdens de weekenden waar er een sprintrace gehouden wordt, er twee kwalificaties en twee races zijn: een kwalificatie specifiek om de startvolgorde van de sprintraces te bepalen, en een afzonderlijke kwalificatie om de startvolgorde van de hoofdrace te genereren.

Voorheen hield het sprintweekend in dat de eindvolgorde van de sprintraces de startgrid voor de hoofdrace zou bepalen. Dit is niet meer het geval; de sprintrace zal dus alleen bestaan zodat het de coureurs een kans geeft om extra punten te scoren, en zodat de fans een hoger entertainmentgehalte aangeboden krijgen.

Een goede ontwikkeling, meent Haas-coureur Kevin Magnussen. Volgens de dertigjarige Deen zal het nieuwe plan voor meer spektakel gaan zorgen. "Ik denk dat het goed is omdat we nu twee kwalificatiesessies hebben. Dat betekent dat je in de sprintraces meer risico's kan nemen", begint Magnussen.

"Je hebt niet de potentiële straf die boven je hoofd hangt in het geval je de sprintrace niet finisht, omdat je voor de race op zondag dan niet achteraan hoeft te starten. Er zitten dus meer beloningen in het verschiet, en dat is goed voor de show en voor ons als rijders", aldus Magnussen