Formule 1 gooit plan om ledverlichting aan wieldoppen toe te voegen in prullenbak

De Formule 1 heeft besloten om haar plannen om vanaf 2024 wieldoppen met ledverlichting in de sport te introduceren, nu toch maar weg te wuiven. Die beslissing kwam als gevolg van een recentelijke vergadering tussen de topmannen van de koningsklasse.

In haar zoektocht om de sport op de voorgrond van de meest moderne ontwikkelingen in de wereld te laten verkeren, kwam de Formule 1 een aantal jaren geleden met het idee om ledverlichting op de auto's te introduceren.

Pirelli-baas Mario Isola zei toentertijd dat de Formule 1 'ermee kan doen wat ‘ie wil', doelend op het projecteren van extra informatie voor de toeschouwers tijdens een Grand Prix-weekend. "Je zou de posities, logo's of bijvoorbeeld rondetijden kunnen laten zien. Je kunt daar veel kanten mee op. Je hebt de technologie tot je beschikking, dus het zou een eitje zijn om bepaalde informatie erin te kunnen programmeren", werd de Italiaan enige tijd geleden geciteerd.

Nu heeft de top van de Formule 1 toch maar besloten om dit idee in de prullenbak te smijten. Naar alle waarschijnlijkheid is het plan geannuleerd omdat het toevoegen van ledverlichting in de banden moeilijkheden voor de balans van de auto kan geven, meent Motorsport.com.

Of de Formule 1 nog wel van plan is om elders op de auto's ledverlichting toe te voegen, is nog de vraag. Bij een demonstratie van de topsport in de straten van Las Vegas scheurden Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton in een Formule 1-auto met neon ledverlichting onder de auto. De meningen van de fans hierover waren nogal verdeeld.