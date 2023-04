Autosport TV-gids: Bakoe het decor van een nieuw F1-format

De Formule 1 ontwaakt uit een 'pauze' van vier weken. De teams mogen op het stratencircuit van Bakoe weer hun kunstjes vertonen. Voor de eerste keer in 2023 een sprintrace en een weekend wat in een ander jasje is gestoken met de komst van Sprint Shout Out. In het bijprogramma van de koningsklasse schitteren de toekomstige wereldkampioenen in de Formule 2.

Overzees begint de IndyCar aan de vierde ronde van het kampioenschap in Alabama op het Barber Motorsport Park. De plek waar Rinus VeeKay in 2022 pole wist te pakken en een derde plek in de wedstrijd wist te scoren.

Vrijdag 28 april

11:20 - 13:40 - Formule 1 Azerbeidzjan Grand Prix - Vrije training 1

13:00 - 14:00 - Formule 2 - Bakoe - Kwalificatie

15:00 - 16:00 - Formule 1 Azerbeidzjan Grand Prix - Kwalificatie



Zaterdag 29 april

10:30 - 13:40 - Formule 1 Azerbeidzjan Grand Prix - Sprint Kwalificatie

13:15 - 14:00 - Formule 2 - Bakoe - Sprintrace

15:30 - 16:45 - Formule 1Azerbeidzjan Grand Prix - Sprintrace

21:00 - 22:00 - IndyCar - Children's of Alabama Indy Grand Prix - Kwalificatie

Zondag 30 april

09:35 - 10:35 - Formule 2 - Bakoe - Hoofdrace 1

13:00 - 15:00 - Formule 1 Azerbeidzjan Grand Prix - Race

21:30 - 23:30 - IndyCar - Children's of Alabama Indy Grand Prix - Race