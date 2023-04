McLaren-coureurs Norris en Piastri keuren nieuw sprintconcept goed

Formule 1-rookie Oscar Piastri meent met spanning naar zijn eerste Formule 1-sprintrace te kijken. Volgens de Australische jongeling kan er echter wel het een en ander aan het sprintraceweekend verbeterd worden, waarbij ook teamgenoot Lando Norris mee instemt.

Lando Norris en Oscar Piastri staan achter het idee om het huidige sprintraceweekend op de schop te gooien. Volgens beide coureurs is het huidige sprintweekend te risicovol, omdat op dit moment de uitslag van de sprintrace de startgrid van de hoofdrace bepaalt. Vandaag (dinsdag) gaat de Formule 1 commissie echter vergaderen om het huidige idee te veranderen, zodat zowel de fans als de teams en coureurs er meer voordeel uit kunnen halen. Mocht het nieuwe concept het groenlichtsignaal gaan krijgen, dan zal de uitslag van de sprintrace niet meer de startvolgorde van de hoofdrace bepalen.

"Het zal mijn leven er zeker niet makkelijker op maken", begint Piastri, doelend op het feit dat het aankomende sprintraceweekend minder vrije trainingen dan normaal op de planning heeft staan. "Maar uiteindelijk heeft iedereen dat probleem, dus maak ik mij daar niet zoveel zorgen over. Als ze (de Formule 1) met het nieuwe plan doorgaan, dan zal dat een verbetering zijn."

"Momenteel is het meer alsof er twee races zijn die ongeveer op elkaar lijken. Niemand wil te veel risico's in de sprintrace nemen. Het zou mooi zijn dat wat er ook tijdens de sprintrace gebeurt, geen invloed op de hoofdrace heeft. Dat is beter voor iedereen. Baku heeft sowieso altijd kans om chaos te creëren, maar als we met het nieuwe plan doorgaan, dan zou ik daar tevreden mee zijn", aldus Piastri.

Teamgenoot Norris beaamt de conclusie van Piastri: "Ik wil niet dat iets de hoofdrace, het hoofdspektakel van de Formule 1, door iets beïnvloed kan worden. Daar zijn in de voorgaande jaren wel eens voorbeelden van geweest. Iedereen is toch wel een beetje bang om tijdens de sprintrace iets op te lopen dat je zondag verpest. Het (nieuwe plan) zal meer entertainment voor de kijkers en de fans genereren, terwijl wij een extra race hebben, dus ik kijk er naar uit", concludeert Norris.