Alpine: Dubbelcrash Melbourne GP zal Baku upgrades niet vertragen

De spreekwoordelijke motor rondom een goed aankomend upgradepakket voor het team van Alpine begint inmiddels redelijk op stoom te komen. Volgens diens teambaas Otmar Szafnauer hoeft de equipe namelijk niet bang te zijn dat het aankomende upgradepakket voor Baku als gevolg van de dubbelcrash bij de Grand Prix van Australië vertraging zal oplopen.

Het samenkomen van Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly was een grote ramp voor het Franse team, maar teambaas Otmar Szafnauer bleef na afloop van de race opmerkelijk positief gestemd. Volgens de Roemeen-Amerikaan zag hij namelijk een aantal positieve punten bij de stratenrace in Melbourne voorbij komen, waarvan de ingenieur van oorsprong hoopt dat het verbeteringen zijn die bij het team blijven plakken.

"Een flink aantal punten lagen voor het oprapen", begint Szafnauer bij de F1 Nation podcast. "Maar als deze crash (tussen Ocon en Gasly) op een laat moment in het seizoen was gebeurd, dan had het een grotere invloed gehad. Met nog twintig races te gaan, heb ik drie goede dingen uit die race zien komen. Punt een is dat, ondanks dat we hulp van DRS hadden, we vlakbij de Ferrari van Carlos (Sainz) wisten te blijven, en zonder DRS vóór Lance's (Stroll) Aston Martin bleven."

"Het andere positieve punt is dat na afloop van de race de productieafdeling meteen bij elkaar kwam en aan de slag ging om het probleem op te lossen, zonder eerst op het verslag te wachten dat aangeeft welke onderdelen er beschadigd waren. Ze wisten het meteen goed in te schatten en gingen aan het werk. Hierdoor heeft ons gepland upgradepakket voor Baku geen vertraging opgelopen. Iedereen heeft het geweldig werk geleverd."

"Dus gaan we naar Baku met onze upgrades. Een uur of twee voordat iedereen bij elkaar kwam, heerste er nog veel onzekerheid hierover, omdat het maken van reserveonderdelen prioriteit heeft over het voorbereiden van de upgrades. We hebben een volledig nieuwe vloer, met een aantal kleine extra upgrades erbij. Gelukkig hebben we beide chassis kunnen behouden. De crash heeft tot nu toe nul impact gehad op onze planning van upgrades", concludeert Szafnauer tevreden.