Ralf Schumacher verwacht geen problemen voor de Formule 1 bij Verstappen-exit

Max Verstappen sprak zich recent kritisch uit over een aantal aangekondigde veranderingen in de Formule 1. Verstappen is geen grote fan van het aangekondigde nieuwe sprintformat. Hij merkte zelfs op dat hij bij teveel veranderingen denkt aan een vertrek uit de Formule 1. Ralf Schumacher denkt dat dit de sport niet zal aantasten.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er aankomend weekend in Bakoe al gewerkt volgens een nieuw sprintformat. Dit houdt in dat er op vrijdag een training en een kwalificatie worden verreden en dat er op zaterdag een kwalificatie en de sprint op het programma staan. Verstappen liet weten hier grote fan van te zijn, ook is hij geen fan van mogelijke veranderingen aan het format van het weekend.

Belasting

Niet iedereen is het eens met de uitspraken van Verstappen. Oud-coureur Ralf Schumacher begrijpt de woorden van Verstappen wel. De Duitser begrijpt Verstappens bezwaren tegen het steeds drukker wordende weekend. In gesprek met Sky Sports Deutschland spreekt Schumacher zich uit: "Op dat punt ben ik het met hem eens. Het is een enorme belasting voor de coureurs. We zagen in Melbourne de consequenties van wanneer je teveel racestarts hebt."

Groter dan een individu

Mocht Verstappen echt vertrekken, dan denkt Schumacher dat dit weinig problemen gaat opleveren. De Duitser denkt dat de sport hier geen hinder van zal ondervinden: "Het verleden, het heden en de toekomst laten zien dat de Formule 1 veel groter is dan een individu. Bernie Ecclestone is ook vertrokken en zonder hem zou de Formule 1 niet eens bestaan. Nu is de sport succesvoller dan ooit. Dus Verstappen moet zijn spullen pakken of hij moet dit gewoon accepteren. Ik begrijp zijn houding want er zijn veel risico's. Maar, hij krijgt nog steeds geld om dit te doen."