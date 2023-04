Marko denkt niet aan pensioen: "Mijn voordeel is mijn onafhankelijkheid"

Helmut Marko speelt al sinds jaar en dag een belangrijke rol binnen de Red Bull-teams. De Oostenrijkse adviseur is onder meer verantwoordelijk voor de talentenploeg van Red Bull. Marko geniet momenteel van zijn werk en denkt nog niet aan een mogelijk pensioen. Toch geeft hij aan dat een vertrek in een ander scenario goed mogelijk is.

Marko is één van de kopstukken van Red Bull. De Oostenrijker heeft een aardige vinger in de pap bij zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Marko is de belangrijkste figuur voor de junioren en beslist dan ook over wie er in aanmerking komt voor een mogelijke promotie naar de Formule 1. Momenteel voelt hij zich goed en geniet hij van bijvoorbeeld zijn samenwerking met Max Verstappen.

Marko was goede vrienden met voormalig Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Sinds het overlijden van Mateschitz worden de geruchten over een vertrek van Marko steeds luider. In gesprek met Blick laat Marko weten hoe de vork in de steel steekt: "Ik ben een soort eigenaar van meerdere hotels, mijn voordeel is mijn onafhankelijkheid. Momenteel werk is samen met de beste coureur in de persoon van Max Verstappen. Een vertrek is dan ook niet aan de orde. Met een ander rijdersduo is mijn situatie vanzelfsprekend ook anders."