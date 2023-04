Teruggekeerde Allison ziet verbeterpunten: "Dan zal de auto altijd zwak aanvoelen"

Het team van Mercedes greep vorige week in na een tegenvallende start van het seizoen. De Duitse renstal maakte bekend dat James Allison en Mike Elliott van functie hebben gewisseld. Allison is nu weer de technisch directeur van het team, hij geeft toe dat er nog veel werk moet worden verricht.

Allison was al eerder de technisch directeur van Mercedes, maar in de afgelopen periode was hij de Chief Technical Officer. Mike Elliott volgde hem op als technisch directeur, maar dat is vorige week dus weer teruggedraaid. Allison is terug op het oude nest terwijl Elliott zich zal gaan focussen op de rol van CTO. Mercedes hoopt mede hierdoor snel terug te kunnen keren aan de kop van het veld.

Melbourne

In Australië kwamen Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton drie weken geleden alweer aardig voor de dag. Kersvers technisch directeur Allison laat in de F1 Nation Podcast weten daar blij mee te zijn: "Laten we hopen dat Melbourne de eerste stap was van een herstel dat ervoor gaat zorgen dat we elk weekend competitiever worden. Mike en ik zijn er zeker van dat we met deze werkzaamheden het beste kunnen bijdrage aan de herstelperiode die voor ons ligt."

Verbeterpunten

Allison wil niet zeggen dat de huidige Mercedes W14 een slechte auto is. De technisch directeur is van mening dat de auto wel beter kan: "Hij is nog steeds sneller dan de meeste andere auto's op de grid. Zolang het niet de snelste auto is, zal hij voor ons altijd zwak aanvoelen. Hij gaat goed met zijn banden om, maar niet zo goed als een aantal auto's uit ons verleden. Hij heeft meer downforce dat andere auto's op de grid, maar het is niet voldoende. Zijn rijeigenschappen houden te wensen over, dus daar moeten we zeker aan werken."