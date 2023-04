Mercedes grijpt in: Elliott en Allison wisselen van functie

Het team van Mercedes heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal kan niet meekomen met Red Bull Racing en vecht vooral met de teams van Aston Martin en Ferrari. Het team heeft dan ook maatregelen genomen want op technisch gebied hebben kopstukken een nieuwe functie gekregen.

Mercedes rijdt dit jaar voor het tweede seizoen op rij met de zogenaamde zeropods. Deze zeer kleine sidepods ogen innovatief, maar bezorgen het team geen successen. Mercedes gaf al snel aan dat ze afscheid gaan nemen van dit design en dat er grote updates aankomen. Daarnaast blijkt nu ook dat technische kopstukken Mike Elliott en James Allison van functie hebben gewisseld.

Elliott fungeerde de afgelopen tijd als technisch directeur terwijl Allison de Chief Technical Officer was. Allison had de rol van CTO op zich genomen omdat hij meer op de achtergrond wilde werken. In gesprek met Motorsport.com legt teambaas Toto Wolff de wisseling van de functies uit: "Mike Elliott heeft dit proces gestart. We hebben de rollen dus omgedraaid. Mike is nu de CTO omdat hij een briljante wetenschappelijke geest heeft. James Allison is nu teruggekeerd naar zijn positie als technisch directeur en rapporteert aan Mike."