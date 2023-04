'Massa neemt verdere stappen in Crashgate-zaak'

Het veelbesproken Crashgate-schandaal is sinds een paar weken weer groot nieuws. Felipe Massa baalt namelijk stevig van recente uitspraken over het schandaal waardoor hij in 2008 uiteindelijk de wereldtitel misliep. Hij overweegt juridische stappen en daarvoor heeft hij nu de eerste echte stappen gezet.

Het Crashgate-schandaal kwam in 2009 aan het licht. Nelson Piquet Jr. moest in 2008 in Singapore opzettelijk crashen van zijn toenmalige werkgever Renault. Eén van de gevolgen van dit incident was dat Massa hierdoor uiteindelijk net tekort kwam voor de wereldtitel. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone liet recent weten dat hij al in 2008 op de hoogte was van Crashgate. De uitslag van de Grand Prix van Singapore had geschrapt moeten worden, maar Ecclestone deed dit niet omdat hij de sport wilde beschermen.

Deze uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij Felipe Massa. De Braziliaan liet weten dat hij juridische stappen overwoog en volgens Motorsport.com heeft Massa nu daadwerkelijk actie ondernomen. Volgens het medium heeft Massa een college van advocaten verzameld om de zaak te bekijken. Daarnaast wil Massa zich niet meer uitspreken over deze kwestie. Het lijkt er niet op dat Massa de titel van 2008 alsnog wil opeisen, waarschijnlijk komt er snel meer duidelijkheid over de zaak.