Marko sluit Ferrari-vertrek Leclerc niet uit: "Dat soort clausules komen veel voor"

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft een tegenvallende seizoenstart achter de rug. Leclerc heeft in de eerste drie races slechts zes punten verzameld. Leclerc kampte met pech en de resultaten zorgen eveneens voor een aantal opvallende geruchten. Helmut Marko denkt dat Leclerc door een speciale clausule in zijn contract makkelijker kan vertrekken bij Ferrari.

Leclerc viel tijdens de openingsrace in Bahrein uit met motorproblemen. De Monegask liep hierdoor tegen een motorstraf aan in Saoedi-Arabië, maar daar kon hij de schade in de race enigszins beperken. Tijdens de derde Grand Prix van het seizoen in Australië kende Leclerc weer de nodige pech. De Ferrari-coureur werd in de eerste ronde aangetikt waardoor hij vast kwam te zitten in de grindbak en uitviel.

Inmiddels gaan er in Italië hardnekkige geruchten rond over een mogelijke Ferrari-exit van Leclerc. Volgens Leo Turrini van Quotidiano Nazionale is Leclerc al geruime tijd in gesprek met het team van Mercedes. Mocht Lewis Hamilton besluiten zijn contract niet te verlengen, dan zou Leclerc de topfavoriet zijn voor dit stoeltje. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is onduidelijk, Hamilton liet recent immers nog weten dat hij gewoon door wil gaan.

Clausules

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko denkt dat Leclerc veel makkelijk dan men denkt bij Ferrari kan vertrekken. De Oostenrijkse adviseur legt dit uit in gesprek met Sport 1: "Performance-clausules komen veel voor in contracten tegenwoordig. Het houdt in dat coureurs een bepaald aantal punten moeten hebben gescoord op een bepaald moment in het seizoen, om automatische contractverlenging te krijgen. Als dit niet zo is, dan kunnen beide partijen kiezen voor contractontbinding. Daarom kon Sebastian Vettel in 2015 zo makkelijk naar Ferrari vertrekken."