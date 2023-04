Jordan ziet ideale match: ''Ferrari en Lewis moeten wakker worden geschud''

Lewis Hamilton is zijn gehele F1-leven verwant met het merk Mercedes. Eerst met de krachtbron achter in de McLaren en vanaf 2013 als lid van het team. De Brit heeft al meerdere malen verteld graag te blijven bij de Duitsers ondanks dat de zevenvoudig kampioen een bijrol speelt in het huidige kampioenschap. Voormalig F1-baas Eddie Jordan denkt het zijne er van. Ier adviseert om naar Ferrari te verkassen en de boel op sleeptouw te nemen.

''Volgens mij is er maar één plek waar hij naar toe zou kunnen gaan en dat is Ferrari", vertelde Jordan aan Express Sport. ''Een man met het talent dat hij is denk ik dat het een geweldige match zou zijn. Ik denk dat Ferrari wakker geschud moet worden en ik denk dat Hamilton dat ook moet.

Jordan denkt dat Hamilton in een sleur terecht komt als hij langer bij Mercedes blijft: "Als Lewis doorgaat, denk ik dat hij een verandering nodig heeft. Voor zijn mentaliteit, voor zijn gedrevenheid, voor een initiatief, voor de lol. Italiaans leren, pasta dealen en eten met die gasten, het is een andere wereld.''

Ook denkt de ex-teambaas dat Ferrari profijt kan hebben met de komst van Hamilton.''Ik denk dat hij ze echt kan opschudden. Ik denk dat hij hen een nieuw gevoel van richting zou kunnen geven, ik denk dat hij veel van de kleine problemen die Ferrari had, zou uitroeien. Dus daarom zou ik graag willen zien voordat hij volledig met pensioen gaat, ik zou Lewis daar een jaar of twee willen zien om te zien wat er zou gebeuren. Het is een geweldig verhaal.''

Jordan zegt uiteindelijk echter: "Het is onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar het is mijn droom."