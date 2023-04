Hill haalt uit naar Verstappen: "Dan moet hij stoppen"

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Formule 1 werkt aan een nieuw sprintformat dat mogelijk volgende week in Azerbeidzjan al wordt gebruikt. Max Verstappen gaf al aan dat hij geen fan is van dit idee, de Nederlander was zeer kritisch. Damon Hill vraagt zich af waarom Verstappen dan nog actief is in de sport.

De Formule 1 wil graag het huidige sprintformat vervangen door een format waarbij de sprint en de Grand Prix los van elkaar komen te staan. Er moeten bij dit format twee kwalificaties worden afgewerkt, eentje op vrijdag en eentje op zaterdagochtend. Eén van deze kwalificaties bepaald dan de startopstelling voor de sprint en de ander voor de Grand Prix van zondag.

Stoppen

Verstappen gaf aan dat hij geen fan is van dit plan. Hij was kritisch en enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is dan weer kritisch op de woorden van Verstappen. In de podcast van Sky Sports spreekt Hill zich nogal duidelijk uit: "Dan moet hij er gewoon mee stoppen! Stop er gewoon mee, je hebt het al geflikt. Heeft hij het nog wel naar zijn zin? Ik denk soms dat dit niet het geval is. Je moet echt houden van wat je aan het doen bent."

Begrip

Hill begrijpt echter ook wel waarom Verstappen zo kritisch is op het gloednieuwe format. De Britse oud-coureur is daar tevens eerlijk over: "Ik denk dat Max geen tijd wil verspillen aan overbodige dingen die zijn bedacht voor vernieuwing. Ik kan begrijpen dat hij zich afvraagt waarom hij dit moet doen en op dat moment dus geen Grand Prix afwerkt. Het aantal gewonnen sprints zijn niet helemaal waardeloos aangezien ze wel wat punten opleveren, maar je gaat het niet uitdragen."