Hamilton ziet voorsprong Red Bull groeien: "Logisch dat ze verder ontwikkelen"

Lewis Hamilton is nog niet op de gewenste manier aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft bij Mercedes wederom geen winnende wagen. Hamilton is realistisch en weet dat concurrent Red Bull Racing voorlopig niet langzamer zal worden.

Red Bull is momenteel zeer dominant in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie. Mercedes bleef in de seizoensopener in Bahrein ver achter, maar heeft inmiddels weer wat snelheid terug gevonden. De Duitse renstal vecht voorlopig met Aston Martin en Ferrari voor de overige podiumplaatsen. Het team blijft strijdbaar en laat daarnaast veel realistische woorden horen.

Ook Hamilton is realistisch. De Britse zevenvoudig wereldkampioen weet dat Red Bull in deze fase van het seizoen veel te snel is. In gesprek met Motorsport.com toont hij zijn realisme: "Ik ben mij ervan bewust dat het lang kan duren om die auto bij te halen. Het is logisch dat Red Bull de auto nog verder gaat ontwikkelen. Sommige auto's bereiken een plateau in de ontwikkeling, maar als je een bepaald punt bereikt kan je maar blijven gaan. Misschien is dat hier het geval. Ze hebben een geweldig team dus ze kunnen maar downforce blijven toevoegen."