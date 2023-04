Wolff geeft achterstand toe: "Red Bull is nu de maatstaf"

Het team van Mercedes is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal is langzamer dan Red Bull Racing en Aston Martin, maar was in Australië weer redelijk op dreef. Teambaas Toto Wolff geeft toe dat het momenteel niet op rolletjes loopt, hij blijft wel strijdbaar.

Mercedes wilde dit seizoen sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. De problemen van vorig jaar lijken verleden tijd te zijn, maar verder komt de renstal veel snelheid te kort. Mercedes liet tevens al zeer snel weten dat ze snel afscheid gaan nemen van het zeropod-design en dat ze snel met veel updates gaan komen.

Zwaarste competitie ter wereld

Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt niet onder stoelen of banken dat zijn team het moeilijk heeft. Wolff is een open boek in een Q&A op de site van Mercedes: "Tot nu toe is het moeilijk. We waren hoopvol dat we de problemen van vorig jaar konden oplossen. We realiseren ons dat we momenteel niet uit de startblokken zijn gekomen op de manier die we wilden. Het is niet zo dat we vinden dat we daar recht op hebben. Dit is de zwaarste competitie in de wereld en het zou geen leuke uitdaging zijn als het makkelijk was."

Maatstaf

Wolff is echter wel positief gestemd over de rest van het seizoen. In Australië zag Wolff al iets meer positieve punten, maar hij geeft toe dat Red Bull momenteel haast onverslaanbaar is: "We begrijpen dat we ons hiervan moeten herstellen. We hebben een steilere ontwikkelingscurve nodig dan Red Bull en we willen weer voor de zeges gaan vechten. Red Bull is nu de maatstaf. We vertrouwen in het proces en onze mensen, we weten dat er tegenslagen zullen komen. Het traject gaat nu omhoog want daar willen we heen."