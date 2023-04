Eddie Jordan hekelt budgetcap: "Het is een farce"

In de Formule 1 werkt men sinds 2021 met een budgetcap. De regels zijn in het leven geroepen om het speelveld eerlijker te maken, maar vooralsnog merkt men daar nog geen groot effect van. Niet iedereen is fan van de budgetcap-regels, Eddie Jordan heeft er zelfs een hekel aan en spreekt van een farce.

De budgetcap wordt door de hoge heren van de Formule 1 bejubeld, maar verder klinken er her en der kritische geluiden. Vooral de strafmaat bij de overschrijding van de budgetcap zorgt voor frustratie. Red Bull werd vorig jaar immers bestraft voor de overschrijding in 2021, maar ze zijn dit seizoen alsnog oppermachtig in de koningsklasse van de autosport.

Het zorgt voor een nieuwe discussie over de budgetcap. Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan heeft er een duidelijke mening over. De Ier is in gesprek met The Independent nogal fel: "De budgetcap is een farce. Als je tegenwoordig regels oplegt, zullen ze die gaan omzeilen. Als je een paar regels in iemands gezicht duwt, dan zijn ze er om ze te omzeilen. Ik snap het budgetplafond ook niet omdat het vrijwel onmogelijk is om toezicht te houden. Ik wil dus niet zeggen of het oneerlijk was voor Red Bull, maar het had gewenste effect."