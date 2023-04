Vowles mocht geen Mercedes-personeel meenemen naar Williams

James Vowles is sinds dit jaar de teambaas van het team van Williams. De Brit kwam over van het team van Mercedes en is voor het eerst in zijn loopbaan teambaas. Vowles trof bij Williams een team aan waar nog veel moest gebeuren. Hij mocht echter geen personeel meenemen van Mercedes.

Williams zat een paar maanden zonder teambaas na het plotselinge vertrek van Jost Capito. Meerdere andere kopstukken verlieten het team waarna men begon met een flinke zoektocht naar nieuwe kopstukken. Vowles kwam tot verrassing van velen over van Mercedes en doet het in zijn eerste maanden bij het team zeker niet slecht. Williams presenteerde meerdere nieuwe kopstukken en presteert zeker niet slecht op de baan.

Vowles heeft echter nog geen oude vrienden van Mercedes weten aan te trekken. Williams heeft vooral vanuit andere takken van sport nieuwe mensen aangetrokken. Vowles mocht van zijn voormalige werkgever ook geen personeel meenemen. In gesprek met Auto, Motor und Sport geeft Vowles dit toe: "Dat klopt. Dat is echter niet alleen het geval tussen mij en Mercedes. Iedereen die een team verlaat kan niet zomaar mensen meenemen. In mijn situatie was het zo dat ik veel slimme mensen ken die bij andere organisaties werken."