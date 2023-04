Video: Hamilton blikt terug op 10-jarige periode bij Mercedes

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Formule 1-team Mercedes zijn tien jaar bij elkaar. In de uiterst succesvolle samenwerking tussen de twee partijen neemt de 38-jarige Hamilton de gelegenheid om een aantal goede herinneringen terug te halen.

Na ontzettend succesvolle jaren waarbij de Britse coureur zesmaal en zijn team acht keer de wereldtitel wist binnen te slepen is het momenteel wat betreft titelglorie rustig in de Duitse renstal. Toch heeft dit Formule 1-seizoen een bijzondere gebeurtenis voor het team (en diens coureur Lewis Hamilton) in petto. Binnen de muren van het hoofdkwartier in het Britse Brackley wordt namelijk een bijzondere mijlpaal gevierd; namelijk een decennialang partnerschap tussen het team en Hamilton.

De Britse coureur heeft al wel eens gezegd dat hij niet de beste is wat betreft het onthouden van gebeurtenissen, maar wanneer hij een aantal oude, speciale foto's uit die tienjarige periode voorbij ziet komen, begint Hamilton te praten.

Zo loopt de zevenvoudig wereldkampioen onder andere langs zijn eerste periode toen hij bij het team van Mercedes aansloot, en is in diepe gedachten gezonken wanneer hij over Niki Lauda praat.

Bekijk de video hieronder (16:11 min)