Sainz baalt van uitspraak stewards: "Straf is nog steeds te zwaar"

Gisteren werd bekend dat de stewards het team van Ferrari geen gelijk hebben gegeven in hun protest tegen de tijdstraf van Carlos Sainz. De Spaanse coureur werd in Australië bestraft en Ferrari besloot een right to review in te dienen. De stewards wezen het protest af en Sainz baalt als een stekker.

Sainz werd in Australië bestraft vanwege een incident met Fernando Alonso vlak na de tweede staande herstart. De Ferrari-coureur tikte de Aston Martin aan waardoor Alonso spinde. De stewards oordeelden dat Sainz de schuldige was en ze besloten hem te straffen. Aangezien er alleen nog maar een rondje werd achter de Safety Car werd verreden, viel Sainz ver terug.

Het team van Ferrari reageerde teleurgesteld na de beslissing van de stewards. Ook Sainz baalt van het feit dat de stewards het protest hebben afgewezen. Op sociale media spreekt hij zich er nog één keer over uit: "Twee weken na het incident ben ik nog steeds van mening dat de straf te zwaar was. Ik ben van mening dat ze tenminste hadden moeten kijken naar de zaak op basis van het bewijs en de argumenten die wij hadden aangedragen."