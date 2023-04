Hamilton weigert te vertrekken bij Mercedes

Lewis Hamilton bevindt zich al enige tijd in het middelpunt van de aandacht. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes en vooralsnog is er nog geen nieuws naar buiten gekomen over een mogelijke contractverlenging. Hamilton zelf wil blijven en wil graag zijn loopbaan afsluiten bij het team.

Hamilton is dit jaar bezig met zijn tiende kalenderjaar in dienst van het team van Mercedes. De Britse coureur werd zes keer wereldkampioen in dienst van Mercedes, hierdoor mag hij zich een zevenvoudig wereldkampioen noemen. Hamilton jaagt op de recordbrekende achtste wereldtitel, maar vooralsnog verloopt deze strijd stroef. Hamilton lijkt voor het tweede seizoen op rij niet te kunnen vechten voor de wereldtitel.

Hamilton wil zijn team Mercedes echter niet in de steek laten. De Britse coureur denkt er niet over na om over te stappen naar een ander team. In gesprek met de internationale media laat hij weten dat hij zijn loopbaan wil afsluiten bij Mercedes: "Als je kijkt naar legendes zoals Sir Stirling Moss, die bleef ook tot het einde van zijn loopbaan voor Mercedes. Het is mijn droom om hetzelfde te doen, ik ga dat ook doen. We gaan gewoon door en we gaan verder bouwen met Mercedes. Ik heb een aantal geweldige bondgenoten bij het team en ik heb hier veel geweldige relaties."

Team helpen

Hamilton heeft nog geen nieuw contract getekend, maar hij lijkt er dus vanuit te gaan dat contractverlenging een kwestie van tijd is. Hij is er duidelijk over: "Zolang ik dit team vooruit kan blijven helpen en ik echt iets kan bijdragen, dan wil ik gewoon blijven. Als er ooit een punt komt waarop ik voel dat ik dat niet meer kan doen, dan is het tijd dat een jongere coureur mijn plekje in neemt. Ik voel mij echter nog behoorlijk jong en goed in vorm."