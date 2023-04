Domenicali looft Alonso: "Hij is een echt rolmodel"

Fernando Alonso is dit jaar bezig met een zeer sterke start van het seizoen. De Spaanse coureur eindigde in de eerste drie Grands Prix driemaal als derde. De ambities zijn hoog bij Alonso en veel mensen zijn blij voor de tweevoudig wereldkampioen. Stefano Domenicali noemt de resultaten van Alonso zelfs magisch.

Alonso rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. De overstap naar de Britse renstal is vooralsnog een schot in de roos voor de ervaren Spanjaard. Alonso maakte in de afgelopen jaren ook indruk in dienst van het team van Alpine, maar hij kon daar niet meestrijden om de podiumplaatsen. Bij Aston Martin heeft Alonso zijn beste vorm weer teruggevonden en is hij ongekend populair.

Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali geniet van de prestaties van Alonso. De Italiaanse CEO kan niets anders doen dan Alonso de hemel in prijzen. Domenicali spreekt in gesprek met Die Welt zelfs van magie. In het gesprek met het Duitse medium is hij zeer positief over Alonso: "Zijn comeback is fantastisch voor hem, maar ook voor de Formule 1. Hij is echt een rolmodel, een referentiekader voor iedereen. Hij laat zien wat je kan bereiken als je nooit opgeeft en altijd alles geeft."