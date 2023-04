Drugovich officieel aangekondigd voor Formule E-test Berlijn

Regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich fungeert dit jaar als de reservecoureur van het team van Aston Martin. De Braziliaan is bij vrijwel alle Grands Prix aanwezig, maar komt niet veel in actie. Toch verschijnt hij later deze maand weer op de baan, maar niet in een Formule 1-wagen.

De geruchten gingen al eventjes rond en het was al bijna zeker, maar nu is het officieel. Drugovich zal op 24 april gaan deelnemen aan de Formule E-rookietest op het circuit van Berlijn. De Braziliaanse coureur gaat rijden voor het team van Maserati. Ook Formule 3-coureur Hugh Barter neemt plaats achter het stuur van de Formule E-wagen van Maserati.

Introducing @FelipeDrugovich and @HughBarter!



2022's F2 champion Felipe and 2023 F3 rookie Hugh will be behind the wheel of the Maserati Tipo Folgore at the Berlin rookie test.