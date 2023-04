Hamilton vreesde voor zijn plekje: "Ik was elke dag nerveus"

Lewis Hamilton behoort al sinds zijn debuut in 2007 tot de kop van het Formule 1-veld. De Britse coureur groeide uit tot een zevenvoudig wereldkampioen en jaagt momenteel nog altijd op zijn achtste wereldtitel. Hamilton was echter niet altijd zeker van zijn plekje, hij vreesde zelfs voor een vroegtijdig einde van zijn contract.

Hamilton debuteerde in 2007 in de koningsklasse van de autosport. De Brit reed in zijn eerste jaren voor het team van McLaren en veroverde in 2008 zijn eerste wereldtitel. Toen hij in 2013 overstapte naar Mercedes liet Hamilton zijn klasse zien en veroverde hij in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 wederom zijn de wereldtitel. De Brit lijkt dan ook niet te hoeven vrezen voor zijn plekje.

Hamilton geeft eerlijk toe dat hij in de begindagen van zijn loopbaan vreesde voor zijn zitje bij het team van McLaren. Alhoewel hij al in zijn eerste jaren meevocht voor de zeges en zelfs de wereldtitel, was hij enorm onzeker. In gesprek met Fox Sports Australia is Hamilton open: "Ik was elke dag nerveus. Ik deed er alles aan om mijn deal met McLaren te behouden. Ik wilde een goede band behouden met Ron Dennis. Ik moest dus elke races winnen en ervoor zorgen dat ik veel won. Ik was gefocust op presteren."